微软发布 Win11 Dev 23516 预览版更新：改善投屏体验、优化存在感测

IT之家 8 月 3 日消息，微软今天面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，推送了 Win11 Build 23516 预览版更新。

微软在博文中表示，今年 8 月的 Bug Bash 活动已经开始，将会持续到北京时间 8 月 8 日下午 3 点。本次活动涵盖 Canary、Dev 和 Beta 频道，用户在体验新功能时发现 BUG，可以及时提交。

Win11 Build 23516 预览版更新新功能

改善投屏体验：

Win11 系统允许用户通过无线的方式，投屏到附近另一台 PC、电视或者其它外部屏幕上。

微软在新版本中进一步改善了投屏体验，重点是引导用户了解投屏功能、提高其可发现性，并简化 Windows 11 的整体体验。

如果经常切换窗口以完成任务，或者使用 Snap Assist 来组织屏幕空间，那么微软通过 toast 通知方式提供相关的建议。

微软在 Quick Setting 的投屏布局中新增了分隔线，并为用户提供了详细的启用步骤:

安装可选的 Wireless Display 功能

通过“投屏到此 PC”设置页面，让 PC 发现其它设备。

支持 HDR 背景

如果你当前正在使用 HDR 显示器，可以将 JXR 文件设置为你的桌面背景，系统会以全 HDR 方式渲染。

想要启用该功能，用户需要先确保拥有 HDR 显示器，或者连接到支持 HDR 的屏幕上，用户可以通过进入设置 > 系统 > 显示来检查是否支持切换到 HDR。

接下来，将 HDR .JXR 文件下载到您的设备。然后右键单击桌面，选择“个性化”，然后选择“背景”，并在“个性化您的背景”下-选择您下载到设备的.JXR 文件。

如果用户连接了多台显示器，那么将根据每台显示器的功能，动态选择显示 HDR 或者 SDR。

当使用连接到设备的外部显示器时，微软建议运行 HDR 校准应用程序以获得最佳图片质量。请注意，对于此版本，桌面背景的 HDR 版本可能存在一些问题，无法在某些具有 HDR 的笔记本电脑上正确显示。

Voice access 适用于更多场景

微软改善了对 Voice access 的支持，用户可以在开机之后立即使用该功能。

您可以从锁定屏幕上的辅助功能弹出按钮打开 Voice access，或者通过设置 > 辅助功能 > 语音选中“登录 PC 前开始语音访问”设置，每次自动打开 Voice access。

讲述人：

微软进一步扩充讲述人（Narrator）的自然语音（Natural Voices）阵容，新增法语、葡萄牙语、英语（印度）、德语和韩国语。

用户可以使用讲述人轻松地浏览网页、阅读和撰写邮件以及执行更多操作。

这些语音使用现代的设备上的文本到语音，用户下载之后，可以在没有互联网连接的情况下使用，IT之家在此附上本次新增内容如下：

法国新 Natural Voices 分别是微软 Denise（女）和微软 Henri（男）

新的葡萄牙语配音是微软 Francisca（女）和微软 Antonio（男）

新的英语（印度）Natural Voices 是微软 Neerja（女）和微软 Prabhat（男）

德国新 Natural Voices 分别是微软卡佳（女）和微软康拉德（男）

韩国新 Natural Voices 分别是微软 SunHi（女）和微软 InJoon（男）

改进存在感测

微软针对配有存在传感器的 PC，引入了自适应调光（Adaptive Dimming）。

现在，您的设备可以在您看向别处时智能地调暗屏幕，并在您回头时取消调暗。如果您的设备支持，您将在“设置”>“隐私和安全”>“存在感测”下找到这些设置。

接近唤醒、离开锁定、自适应调光都由 Windows 中的 Presence Sensing 提供支持，现在可以在为设备选择隐私设置时通过 OOBE（“开箱即用体验”）设置过程启用。

这将在设置具有兼容传感器的新设备时对存在感测功能和应用程序访问存在信息给予更多控制。

改进和调整

[Windows Copilot]

已经登录 AAD（即将改为 Microsoft Entra ID）账号的 Dev 频道 Windows Insider，会注意到在该版本中无法再继续使用 Windows Copilot 预览版。

这只是个临时问题。临时解决方案是，用户可以通过组策略编辑器启用，跳转到用户配置 > 管理模板 > Windows 组件 > Windows Copilot 路径下启用。

另外值得注意的是，微软计划在未来的版本更新中，修改该策略的名称。

在未来的 Win11 版本中将默认启用 Windows Copilot 预览版，且添加了对 Bing Chat for Enterprise 的支持。

[任务栏和系统托盘]

正如此前 Win11 Build 23481 中所提及的，任务栏默认固定免费版 Microsoft Teams。

微软正邀请更多 Dev 频道用户测试，但目前并未向所有 Dev 频道用户开放。

点击启动 Teams 的 Windows Insider 将发现一个迷你的通信体验，只需点击一两下即可与他们的人聊天，打电话和会面。

[文件管理器]

微软在详细信息窗格添加了图片尺寸、.docx 文档的页数、磁盘占用空间和可用信息等更多信息。

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