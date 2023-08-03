韩国调研机构 SNE：上半年动力电池市场韩企表现下滑，宁德时代市占率居首

IT之家 8 月 3 日消息，韩国调研机构 SNE Research 最新公布的数据显示，今年 1 至 6 月全球新登记动力电池装车量为 304.3 GWh，同比增长 50.1%。韩国三大电池制造商的电池装车量也全线增长，但市占率总和为 23.9%，同比下滑 2.2 个百分点。

▲ 图源 SNE Research

具体品牌来看，LG 新能源电池装车量为 44.1GWh，同比增长 50.3%，以 14.5% 的市占率位居全球第 3；SK Innovation 装车量为 15.9GWh，同比增长 16.1%，以 5.2% 市占率位居全球第 5；三星 SDI 为 12.6GWh，同比增长 28.2%，以 4.1% 的市占率位居第 7。三家韩企的市占率之和为 23.9%，同比下降 2.2 个百分点。

与其形成鲜明对比的是中国企业，中国宁德时代同期以 36.8% 的市占率位居第一，电池装车量同比增长 56.2% 至 112GWh。比亚迪同比增长 102.4% 至 47.7GWh，以 15.7% 的市占率紧随其后。

▲ 图源宁德时代官网

据IT之家此前报道，宁德时代上半年营业收入 1892.5 亿元，同比增长 67.52%，归属于上市公司股东的净利润为 207.17 亿元，同比增长 153.64%，基本每股收益 4.7201 元 / 股。

从今年上半年的销售额来看，宁德时代几乎相当于韩国三大电池龙头企业 LG Energy Solution、三星 SDI 和 SK Innovation 的营收总和，后者为 35.7174 万亿韩元（IT之家备注：当前约 1978.74 亿元人民币）。

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