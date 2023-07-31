松下二季度利润激增 42%，汽车电池业务成主要推动力

IT之家 7 月 31 日消息，松下控股今日公布二季度（2024 财年一季度）财报数据，受日元贬值以及汽车和能源领域销售强劲的推动，该公司上季度营业利润达到 903.7 亿日元（IT之家备注：当前约 46 亿元人民币），略低于 11 名分析师此前预计的 911.8 亿日元（当前约 46.41 亿元人民币），但仍实现 42% 的大幅增长。

▲ 图源 松下能源官网

此外，松下负责汽车电池生产的部门松下能源今日表示，已经开始与日本汽车制造商斯巴鲁开始就建立电动汽车电池供应合作伙伴关系进行谈判，松下将为斯巴鲁提供圆柱形车用锂电池。

松下的业务范围涵盖消费电子产品、运输机器人、传感摄像头和自助结账系统，其全年盈利预期仍维持在 4300 亿日元（当前约 218.87 亿元人民币），而此前 20 名分析师的平均预测值为 4139.6 亿日元（当前约 210.71 亿元人民币）。

IT之家此前报道，松下能源首席技术官渡边庄一郎上月表示，松下能源到 2030 财年需要建造约四家新工厂，以满足电动汽车电池日益增长的需求。松下能源目前主要向美国电动汽车特斯拉供应电池，并且也在与马自达进行谈判。松下计划到 2030 财年将汽车电池产能比 2022 财年翻两番，达到 200GWh。

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