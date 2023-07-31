韩媒称宁德时代上半年营收几乎等于整个韩国电池行业

IT之家 7 月 31 日消息，据 BusinessKorea 报道，中国最大的电池制造商宁德时代正在迎来爆发式增长，上半年营收接近整个韩国电池行业。

▲ 图源 宁德时代官网

IT之家此前报道，宁德时代上半年营业收入 1892.5 亿元，同比增长 67.52%，归属于上市公司股东的净利润为 207.17 亿元，同比增长 153.64%，基本每股收益 4.7201 元 / 股。

从今年上半年的销售额来看，宁德时代几乎相当于韩国三大电池龙头企业 LG Energy Solution、三星 SDI 和 SK Innovation 的营收总和，后者为 35.7174 万亿韩元（IT之家备注：当前约 2000.17 亿元人民币）。值得注意的是，宁德时代的营业利润是韩国企业总和的三倍，这表明宁德时代不仅在规模上占据优势，而且在盈利能力上也占据优势。

上半年，宁德时代电动汽车电池业务销售额同比增长 76.2%，达到 1394.42 亿元。储能器件（ESS）领域销售额也较去年同期翻倍增长，达 279.85 亿元。

市场研究公司 SNE Research 的数据显示，截至 5 月底，宁德时代在全球电动汽车电池市场份额为 36.3%，大幅领先比亚迪（16.1%）和 LG Energy Solution（13.9%）。此外，宁德时代上半年海外销售额达 671.69 亿元，占总销售额的 35.5%，这说明该公司不仅在国内市场领跑，在全球范围内也表现强劲。

业内人士表示：“随着国内市场竞争的加剧，宁德时代越来越关注全球市场。该公司的目标是成为电池行业的苹果，超越单纯的电池制造商，引领电池行业的发展方向，其电动船舶业务子公司的成立就证明了这一点。”

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