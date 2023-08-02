阿维塔向新老车主免费赠送一个月 ADS 高阶智驾包

IT之家 8 月 2 日消息，采用华为 ADS 高阶辅助驾驶方案的 AITO 问界、阿维塔已经大幅降价，原先买断价 3.2 万元已在今年 6 月降至 1.8 万元。

除了一次性买断外，用户还可以选择按月或按年体验该功能包，分别为 640 元 / 月和 6400 元 / 年，支持多次订阅。购买了该功能包的用户，可以体验到城区智驾领航辅助和 AVP 代客泊车辅助两大功能。

现有IT之家网友发现，阿维塔今日起向所有车主推出「ADS 高阶智驾包」0 元限时体验活动。活动期间，所有用户均可免费领取一个月的 ADS 高阶智驾包。

华为高阶智能驾驶功能是华为在汽车领域的重要布局之一，从目前的反馈来看，用户对该功能的评价普遍较高，认为该功能可以大幅提升驾驶体验和安全性。而对于 AITO 和阿维塔这两家品牌来说，搭载了华为高阶智能驾驶功能，也是提升自身竞争力和吸引用户的重要手段。

阿维塔汽车今日公布 7 月交付量为 1786 台，智能驾驶功能累计行驶 8225442 公里，智能泊车辅助累计调用 1304829 次。

阿维塔称，阿维塔 11 在 7 月站稳 30 万以上纯电 SUV 第二名，智驾功能累计行驶里程环比增长近 100%，智能泊车辅助累计调用环比大涨近 50%。

目前，阿维塔品牌仅推出两款纯电车型，分别为阿维塔 11（官方指导价：31.99 万元起）和全球限量 500 台的阿维塔 011（官方指导价：60 万元）。

据阿维塔 CEO 谭本宏透露，旗下首款轿车阿维塔 12 将于三季度亮相、年内交付，明年还将推出 E15、E16 两款新车。目前，阿维塔 12 车型已经在工信部完成申报。

▲ 图源阿维塔官网

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，IT之家汇总如下：

比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

广汽丰田 7 月销量 71343 台，其中凯美瑞销售 17613 台

理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

蔚来汽车 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

深蓝汽车 7 月交付 13172 辆，S7 车型累计交付达 9197 辆

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

银河 L7 车型 7 月销量 10058 辆，号称“刷新中国混动 SUV 市场月销破万速度”。

哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

飞凡汽车 7 月交付 2060 辆。

极狐汽车 7 月交付 1826 辆。

阿维塔汽车 7 月交付 1786 台

高合汽车 7 月整体交付数量超过 500 台。

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