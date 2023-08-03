美国科技股大跌，全球十大富豪财富一天蒸发 267 亿美元

IT之家 8 月 3 日消息，美国科技股周三遭遇数月来最大跌幅，引发全球市场恐慌，多位科技富豪的财富大幅缩水。

据福布斯实时财富追踪器显示，全球十大富豪当天共损失了 267 亿美元（IT之家备注：当前约 1919.73 亿元人民币），其中特斯拉首席执行官埃隆・马斯克的财富缩水近 50 亿美元，是损失最惨重的一位。亚马逊创始人杰夫・贝索斯、Meta 首席执行官马克・扎克伯格、谷歌联合创始人拉里・佩奇和谢尔盖・布林以及甲骨文董事长拉里・埃里森也都在当天的富豪榜上排名下滑。

导致美国科技股暴跌的主要原因是国际评级机构惠誉将美国部分长期债务的信用评级从 AAA 降至 AA+，这是近年来罕见的信用评级下调，引发了投资者对美国宏观经济状况的担忧。纳斯达克综合指数当天下跌了 2.3%，创下 2 月 21 日以来的最大单日跌幅；苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta 和特斯拉等七大科技巨头股价也均出现了不同程度的下滑。

值得一提的是，前一交易日涨逾 60% 的美国超导股价也大跌，周三收盘时跌幅近 29%。

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