分析师：投资者普遍看好科技股反弹，对 AI 热持观望态度

Markets Live Pulse（MLIV Pulse）最新调查显示，投资者普遍认为今年的科技股大涨趋势将持续下去，尽管他们对当前的“AI 热”持怀疑态度。

MLIV Pulse 调查涉及到的 514 名投资者中，约 77% 的人计划在未来六个月增加对科技股的投资或保持稳定；只有不到 10% 的人认为该行业的泡沫很快就会破裂。这种乐观情绪推动纳斯达克 100 指数创下历史最高记录，推高了市场估值，甚至让华尔街专业人士都感到措手不及。

调查题目：未来 6 个月，你有意增加或减少科技股投资吗？

但对于今年上半年炙手可热的 AI 技术，这些受访者目前还没有全力以赴地投入。其中一半的人不愿自掏腰包，购买 AI 工具来帮助他们的个人或商业生活；而大多数公司也不打算使用 AI 工具进行交易或投资。

50% 的投资者不愿意为 AI 掏钱

调查结果表明，在以聊天机器人 ChatGPT 为代表的生成式 AI 时代，企业要想在短期内从大笔投资中赚取利润，面临着巨大的挑战。在上周的财报电话会议以上，微软和谷歌母公司 Alphabet 两大科技巨头均表示，在创造利润之前，还需要对 AI 技术进行更多投资。

投资银行 Robert W． Baird & Co 技术策略师 Ted Mortonson 表示：“目前来看，近期对 AI 的赌注有些超前。”

今年到目前为止，纳斯达克 100 指数已飙升逾 40%，由苹果和微软等公司领涨。目前，该指数的预期市盈率约为 25 倍，高于 10 年来的平均水平（21 倍）。在截至 6 月底的这个财报季，企业高管在电话会议中谈论更多的是 AI，而较少谈论“逆风”、“通胀”和“衰退”等话题。

与本世纪初的“互联网泡沫”不同，当前的 AI 热并不完全基于投机，因为已经有大量实际的应用正在开发中，尽管还处于早期阶段。

行业巨头们纷纷推出新的 AI 产品来吸引企业客户。例如，微软的 Copilot 服务就集成到其无处不在的 Microsoft 365 软件套件中，使用生成式 AI 技术来更高效地撰写电子邮件、汇总文档或处理数字。

微软计划对 Copilot 服务收取每月 30 美元的费用。这将面临来自谷歌的竞争，后者正将其 AI 技术整合到自家的 Workspace 办公应用中，如 Gmail 和 Google Docs。此外，谷歌还在为广告商和新闻机构开发相应的 AI 产品。

英伟达已成 AI 热的头号受益公司，其芯片被广泛用于支持 AI 应用的计算机中。今年，英伟达股价已上涨逾 200%，一跃成为第一家市值达到 1 万亿美元的芯片制造商。在这次调查中，29% 的受访者认为，未来两年内，英伟达将从目前的第六大公司跃升为世界第二至第四大公司。

但是，尽管 AI 技术正在走进工作场所，64% 的人认为，这项新技术在未来三年内还不可能取代他们的工作。今年早些时候，投资银行高盛也表示，尽管 70% 的美国员工的工作将受到 AI 的影响，但只有一小部分人的工作岗位将被新技术取代。这其中，办公室、行政和法律岗位被取代的风险最大。

研究公司 Yardeni Research 总裁 Ed Yardeni 认为，AI、机器人和量子计算领域的进步有助于提高生产率，从而有很大机会推动美国经济蓬勃发展。

当前，美国企业对经济软着陆越来越乐观。研究机构 Janney Montgomery Scott 首席投资策略师 Mark Luschini 称：“就商业前景和盈利能力而言，这是一个积极的信号，表明经济仍具有相当的弹性。”

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