树莓派供应缓解，但价格仍高企

IT之家 8 月 3 日消息，知名单板计算机树莓派（Raspberry Pi）曾以其便宜和易得的特点受到广泛欢迎，然而近年来树莓派一直面临着供应短缺的问题，每月生产的数十万块树莓派大部分都被商业买家抢走，零售商和终端用户很难买到。树莓派首席执行官埃本・厄普顿（Eben Upton）多次表示，2023 年将是树莓派供应的“恢复年”。

厄普顿透露，树莓派的月产量最近已从 40 万块增加到 60 万块、80 万块，到 100 万块，并且这个水平可以“持续到消除剩余的客户积压订单，并恢复到充足供应的状态”。

目前一些早期的迹象表明，至少对于某些型号的树莓派来说，供应正在恢复正常。英国的树莓派经销商 Pimoroni 今天宣布，已经取消了对 2GB 和 4GB 的树莓派 4 以及树莓派 Zero W（不包括最近推出的树莓派 Zero 2 W）的购买限制。

即使库存恢复正常，消费者仍然要面对供应短缺带来的后遗症；2GB 树莓派 4 此前“临时”上涨的价格仍然没有恢复原价，而厄普顿过去的说法也暗示该公司已经推迟了树莓派 5 的开发，以便让现有型号的库存恢复正常（树莓派 4 是在四年多前推出的）。

IT之家注意到，在等待树莓派供应恢复正常的过程中，爱好者们转向了各种其他硬件来完成一些树莓派擅长的轻量级任务，但是一些替代设备并不适用于那些专门为树莓派设计的硬件和软件项目。

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