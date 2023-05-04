树莓派 Raspberry Pi OS 2023-05-03 版本发布：支持 Linux Kernel 6.1 LTS、Chromium 113 浏览器

IT之家 5 月 4 日消息，树莓派 Raspberry Pi Foundation 今天发布了用于 Raspberry Pi 计算机的官方 Raspberry Pi OS 发行版新版本，带来了更新的组件、错误 Bug 修复和各种性能改进。

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Raspberry Pi OS 2023-05-03 版本最大变化是内核从长期支持的 Linux 5.15 LTS 到长期支持的 Linux 6.1 LTS，将为 Raspberry Pi 计算机带来更好性能。

现有 Raspberry Pi OS 用户在终端仿真器中执行 rpi-update 命令，将升级运行 Linux 内核 6.1 LTS。Linux 6.1 LTS 现在成为新 Raspberry Pi OS 镜像上的默认内核。

新的 Raspberry Pi OS 版本中更新了各种应用程序，最重要的是 Chromium 113，这是 Raspberry Pi OS 的默认浏览器，不仅包括所有最新的安全更新，而且新版默认带来 WebGPU 支持，预计提高 Web 应用的性能和整体浏览体验。

新的 Raspberry Pi OS 版本还包括 Raspberry Pi Imager 1.7.4、RealVNC Viewer 7.0.1.48981、RealVNC Server 7.0.1.49073、Mathematica 13.2.1 和 Matlab 23.1.0，还带来了更新的 VLC 硬件加速补丁，可以在播放视频文件时提供更好的性能。

新的 Raspberry Pi OS 版本中 libcamera 和 libcamera-apps 组件也已更新，以改进 IMX296 传感器调整，改进使用 libav 库的音频重采样和编码处理，改进 Qt 预览窗口渲染性能，改进缩略图渲染，添加对 16-bit 支持 DNG 编写器中的 Bayer，添加了对广义统计信息的处理，并解决了会导致 AGC 算法计算不正确的溢出问题。

新的 Raspberry Pi OS 版本还更新了 picamera2 库，接收使用硬件 MJPEG 编码器的 MJPEG 服务器示例，显示单个 Qt 应用程序中两个摄像头预览示例，H.264 编码器接受 SPS 标头帧时间间隔能力，呈现正确配置文件 / 级别，支持恒定质量参数，以及添加新的 Exif DateTime 和 DateTimeOriginal 标签。

新的 Raspberry Pi OS 版本还解决了一些错误，包括 CPU 温度插件中偶尔出现的错误、更改屏幕方向时发生的 X11 server 崩溃以及 X11 server DPMS 不工作，并且添加了一些新的语言翻译。

IT之家附上 Raspberry Pi OS 系统下载，点此链接。