《GTA5》游戏新 MOD：引入新故事模式、借助 AI 让 NPC“活”起来

IT之家 8 月 3 日消息，Enthusiast Bloc 近日为《侠盗猎车手 5》（GTA 5）发布了名为“Inworld Sentient Streets”的 MOD，使用 Inworld AI Character Engine 和 ElevenLabs 神经网络语音合成器，添加了全新的故事模式。

新的故事模式独立于主游戏之外，玩家需要扮演洛圣都警察局（LSPD）特工。

游戏剧情是“虚无主义者”（NihilAIsts）教派正视图掌控城市，认为他们生活在一个视频游戏中，并崇拜 AI 作为自己信仰的神。

玩家需要和他的三个伙伴在 3 天内阻止“虚无主义者”的破坏行为。

该游戏模式最大的亮点在于玩家可以自由行动，通过说服、贿赂、压迫等各种方式从犯罪分子那里获取信息。IT之家注：决策会影响追随者的行为，并产生长期的后果。

该 MOD 的主要特点是玩家可以和 NPC 进行实时对话，同时保留对话的上下文，玩家可以通过麦克风用自己的声音与他们交流。

Bloc 表示，游戏中已经添加了 30 多个 AI 模型，使用该公司的虚拟角色创建工具进行训练。

此外，由于集成了基于人工智能的语音合成器，ElfLabs 的 NPC 已经获得了逼真的声音。

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