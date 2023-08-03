足球游戏《EA Sports FC 24》宣布与金球奖合作，带来全新管理系统与联动奖项

IT之家 8 月 3 日消息，在 EA 宣布将与英超联赛延长合作关系后，近日 EA 又公布了新作 《EA Sports FC 24》 中，有关经理和球员的一些新情报。

▲ 图源 英超联赛 官网

IT之家整理归纳相关内容如下：

在经理生涯中，本作将提供了一个相当全面的管理系统，在赛前准备、队员管理等方面上都进行了优化改进，其中还额外增加了两个新元素，分别是“战术愿景”、“教练”。

在球员生涯中，本作引入了“经纪人”以及更加丰富的自定义系统，更具游戏性与拟真性。

此外，EA 还宣布，将于足坛金球奖展开合作，EA 表示，“金球奖作为世界足坛上最负盛名、影响力最大的足球奖项评选之一，玩家可在游戏中的颁奖典礼中获得该殊荣”。

▲ 图源 EA

▲ 图源 EA

不过在 EA 官网介绍中，提到该“金球奖联动”仅在 PS5、Xbox Series X|S 和 PC 上的生涯模式中可用，由于本作同时也登录了 PS4、Xbox One 以及 Switch 平台，因此并不确定这几个版本的游戏是否会在后期更新该模式。

《EA Sports FC 24》 将于 2023 年 9 月 29 日正式发售，该游戏日前已在多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，PS4/5 平台上，《EA SPORTS FC 24》标准版售 549 港币（当前约 505 元人民币），终极版售 789 港币（当前约 725 元人民币）。

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