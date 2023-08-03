马斯克：特斯拉正在开发 FSD 的“最后一块拼图”，有望年底实现完全自动驾驶

IT之家 8 月 3 日消息，马斯克昨日在“X”平台上发布贴文，其中提到特斯拉目前正在开发“FSD 人工智能（AI）拼图上的最后一块拼图”——“车辆控制”，有望今年年底实现完全自动驾驶。

▲ 图源 马斯克发布的贴文

IT之家发现，马斯克所宣称的“完全自动驾驶”即 L4、L5 级自动驾驶，凭汽车内置的算法，无需驾驶员控制车辆，车辆自己便能够完成一系列驾驶任务。

马斯克表示，“车辆控制”是特斯拉 FSD AI 拼图上的最后一块拼图，这将使原始 FSD 中 30 万行以上的 C++ 控制代码，减少约 2 个数量级。

外媒 Electrek 认为，马斯克这句话表明，特斯拉公司计划更多地依赖 AI 来控制车辆，而不是依靠硬编码指令（让车辆传感器在检测到特定场景时做出特定动作），来加速特斯拉 FSD 的落地过程。

外媒同时表示，当下特斯拉 FSD Beta 依然存在一系列可见问题，对于使用 FSD Beta（测试版）的特斯拉车主来说，很难想象特斯拉能在短短几个月内从目前的状态跃升到 L4 级或 L5 级自动驾驶。

此外，特斯拉的完全自动驾驶也有待监管部门的批准，因此特斯拉公司是否能在今年年底推出 FSD Beta，依然有所疑问。

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