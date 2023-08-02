何小鹏回应自动驾驶副总裁吴新宙离职：因为家庭和多方面的原因，已完成团队过渡

IT之家 8 月 2 日消息，今日有消息称小鹏自动驾驶副总裁吴新宙将离开小鹏，加入全球毫无争议的 GPU 芯片老大 —— 英伟达全球，担任“全球副总裁”这一级别的职位，向黄仁勋汇报。

对此，小鹏汽车董事长何小鹏以及吴新宙本人今日在微博上确认了此事，称是因为家庭和多方面的原因；后续将由李力耘博士接替，而 XNGP 实际上也一直由李力耘负责。

IT之家查询发现，李力耘在加入小鹏前还曾担任京东硅谷研发中心 X 实验室架构师，任职于百度硅谷研发中心，曾在百度无人车部门负责无人车行为预测系统和智能决策规划系统的整体架构及算法优化。

何小鹏表示，因为家庭和多方面的原因，吴新宙在去年下半年表示要回到美国，里面原因很多。“但是我非常尊重和认可他的思考，所以在后面的 10 个多月时间，我们一起确定了全新的工作模式，在架构上、组织上都做了不少提前和主动的优化和迭代，也很早就选择了李力耘 （之前小鹏的 XNGP 一直是力耘负责）来接手 AD 团队。因为已经准备了近一年，因此我无比相信团队和业务的过渡会是丝滑流畅的。”

何小鹏称，他在之后仍将亲自带领自动驾驶和研发团队，继续将最好的 XNGP 带给用户，目标没有变化。

“为了在今年年内完成 50 城努力，并且全力支持战略合作伙伴大众集团。之后，小鹏将做出更面向 AI 的组织变化。”

他还透露，会重构小鹏的智能团队，将 AD、座舱、机器大脑、EEA，还有多个创新项目整合为智能团队，并且增加智能规划和运营团队。

吴新宙也在微博上表示，相信小鹏坚实的团队和体系依然可以推动辅助驾驶向前，直到无人驾驶的到来。

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