比亚迪“百万级硬派越野”仰望 U8 内饰设计细节公开：星空律动天窗 + 沙比利原木门板

IT之家 8 月 3 日消息，比亚迪旗下百万级新能源豪华品牌仰望今日公布了硬派越野车型 U8 内饰的更多细节。该车采用双环抱式“星环”座舱设计，官方的说法是“营造极境之上的豪华奢美”。IT之家整理此次公布的细节配置如下：

“星河”曲面屏：新车搭载 12.8 英寸 OLED 柔性曲面屏，曲率达到 R800，官方称“以瀑布意境为灵感”。左右两侧分别是嵌在中控台内部的液晶仪表和副驾屏。

“建筑大梁”样式圆柱体设计：在中控台下方两侧由圆柱体作为收尾，具有强烈的力量感，与硬派越野气质呼应。

音响系统：搭载丹拿铂金证据车载音响，扬声器外壳采用传统中式的“套方纹窗”图案。

星空律动天窗：“行业首创”三层夹层玻璃，采用透明油墨技术绘制纹路，提供静谧星空、许愿流星、梦幻星辰、多姿星光 4 种灯效模式。

127 色动态氛围灯：贴合呼吸节奏，搭配星空天窗灯效，“宛如大自然的脉搏”。

自然节气香氛：标配三种香氛，灵感来源于中国二十四节气 —— 春分、小满、白露。