特斯拉中国 Model 3 / Y 推送 2023.20.9 系统版本：修复安全漏洞，改进拼音键盘

IT之家 8 月 3 日消息，特斯拉今日宣布为 Model 3 / Y 国内车型推送了 2023.20.9 版本软件。根据官方公布的更新说明，该版本只有四方面的变化 :

网络安全漏洞修复：网关缓存溢出潜在风险、车机释放重引用潜在风险、车机缓存溢出和越界读写潜在风险；

车辆支持查看自上次轮胎维修以来行驶的里程数；

大号文本功能现在适用于所有支持的语言；

拼音键盘现在可提供扩展词典和其他改进功能。

根据特斯拉在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，2023 年第二季度，该公司在中国市场营收为 57.31 亿美元，同比增长 51.33%。

从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为 249.27 亿美元，同比增长 47%。中国市场营收在其中占比为 22.99%。

虽然特斯拉方面没有披露细分市场销量表现。但IT之家从乘联会数据中发现，特斯拉中国今年 1-6 月在中国市场的零售销量共计 29.41 万辆，同比增加 48.9%，在新能源汽车市场中的占有率达到 9.5%。

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