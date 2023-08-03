RPG 游戏《博德之门 3》正式版今晚发售，Steam 国区 298 元

IT之家 8 月 3 日消息，经典 RPG 系列《博德之门》 20 年后再次迎来最新作《博德之门 3》，号称可带来电影级次世代游戏体验。

《博德之门 3》是一款由 Larian Studios 开发并发行的角色扮演游戏，正式版将于今晚 23:00 上线 Steam，目前抢先体验版 298 元，67435 份评测中好评率达到了 90%。

官方还提醒大家：拥有抢先体验版的玩家，请在游戏正式版上线之前删除所有存档文件并卸载游戏，以避免启动时出现意外冲突。

IT之家注，这款游戏还将于 9 月 6 日发布索尼 PlayStation 5 版本（豪华版预购玩家提前三天）。

根据开发商拉瑞安工作室的消息，《博德之门 3》在正式发售时将有数字豪华版，已购买抢先体验版的玩家将能免费升级到数字豪华版。

数字豪华版内容：

神界吟游诗人歌曲包 - 表演全新的神界系列的特别歌曲。

绿维珑画作 (Rivellon) - 在被遗忘国度里发现一个新的绘画收藏，。

独家骰子主题 - 掷出不一样的风格。

冒险家袋 – 空投一批营地补给和药剂，帮助你开始旅程。

数字原声带 - 享受作曲家 Borislav Slavov 为《博德之门 3》创作的音乐。

数字艺术画册 - 探索由拉瑞安工作室撰写的《博德之门 3》艺术和设计数字画册。

数字角色卡 - 浏览一套四页的《博德之门 3》起源角色的 D&D 角色卡。

此外数字豪华版还包括绿维珑宝藏包，其中包含：

变形者面具：灵感来自于费恩，玩家可随意改变外貌。

猩红王子斗篷：灵感来自于猩红王子，是一件神奇的斗篷。

梅里韦瑟之笛：灵感来自于受折磨的音乐家洛思，是一个可演奏乐器。

亡命之徒刺针：灵感来自于希贝尔，是一把魔法匕首。

海兽双角：灵感来自于比斯特，是一个头饰。

官方介绍称，《博德之门 3》是一部广袤的、戏剧性的、由玩家驱动的基于 D&D 5e 规则的角色扮演游戏。

该系列初代作品于 1998 年问世，第二部正作发行于 2000 年，至今已有 20 年以上。由 Beamdog 开发与发行的《博德之门 2：增强版》在 2013 年 11 月 16 日于 Steam 上架，2018 年 5 月在测试通道更新简体中文支持。

它内置了丰富的角色创建系统，玩家可以基于 16 种不同的 D&D 种族和亚种创建属于自己的角色，定义戏法、技能和能力，从而投入一个玩家的行动可以真正影响剧情发展的世界。

据介绍，《博德之门 3》是 Larian Studios 迄今为止最庞大的电影式叙事史诗之作，而他们将其设计成可单人游玩或与好友同乐。也就是说，两名玩家可在一台 PS5 上通过分割画面合作游玩，或是线上集结最多四名玩家。

《博德之门 3》试玩版包括第一章节的丰富内容，包含 25 小时游戏流程，46000 句对话，600 多个 NPC 角色，以及 146 个法术和动作。细腻的角色创建系统将使玩家从 16 个种族和亚种以及 6 个不同职业（及其分支职业）中进行选择。

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