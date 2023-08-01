《博德之门 3》等五款新游戏即将发布，全面支持 DLSS 和 DLAA 技术

IT之家8 月 1 日消息，备受期待的《博德之门 3》(Baldur's Gate 3) 的 PC 版将于 8 月 3 日正式发布，并登录 STEAM 与 GOG 平台。并且这款游戏还将支持 NVIDIA DLSS 2 和 DLAA 技术，带来更好的帧数和画质表现。

时隔近三年，这款以“龙与地下城”为背景的广受好评的次世代 RPG 游戏即将推出正式版。IT之家了解到，这是一款基于龙与地下城的角色扮演游戏，由 Larian Studios 开发和发行。游戏讲述了一群被心灵寄生虫感染的冒险者，在一个充满魔法和危险的世界中寻找解药和自由的故事。

NVIDIA 方面表示，《博德之门 3》PC 版 玩家可以使用 NVIDIA DLAA 将图形质量提升到最高水平，或用 NVIDIA DLSS 2 提升帧率。DLSS 是一种利用人工智能和深度学习来提升游戏性能和画质的技术，它是 NVIDIA RTX 系列显卡的独有特色功能。原理是使用低分辨率渲染游戏画面，然后通过一个预先训练好的神经网络模型，将画面放大到高分辨率，同时保持或提升细节和清晰度。这样可以大大降低 GPU 的负担，提高帧率和流畅度，同时基本不牺牲画质。

NVIDIA 表示，DLSS 2 可为 GeForce RTX 40 系列玩家带来 93% 的平均性能提升，为 GeForce RTX 4060 Ti 及以上 GPU 带来 4K 60+FPS 的游戏体验。

通过 NVIDIA DLAA 技术，GeForce RTX 玩家将获得《博德之门 3》最佳的画面质量。DLAA 技术是一种基于深度学习的抗锯齿技术，它可以提高游戏的画质，让图像更加平滑和清晰。DLAA 的原理是使用原生分辨率渲染游戏画面，然后通过一个预先训练好的神经网络模型，对画面进行抗锯齿处理，消除边缘的锯齿和毛刺。这样可以大幅提升图像质量，让游戏看起来更加真实和细腻。DLAA 使用了与 DLSS（深度学习超级采样）相同的技术，但不同的是，DLSS 的目的是提高帧率，它会降低渲染分辨率，而 DLAA 是一种抗锯齿技术，它的目的是提高画质。

除了《博德之门 3》外，目前已经有超过 200 款游戏和应用支持 DLSS 技术，并且这个列表还在不断扩充。8 月又有四款新作宣布提供 DLSS 技术支持，它们分别是：

《DESORDRE: 益智游戏冒险》(DESORDRE: A Puzzle Game Adventure) - 采用虚幻引擎 5.2，并支持 NVIDIA RTX 光线追踪直接照明 (RTXDI) 、NVIDIA 着色器执行重排序 (SER) 和 NVIDIA DLSS 3，在 4K 分辨率下开启最高设置，平均性能提升至原来的 3.6 倍。

《失落之魂》(Lost Soul Aside) - 将在 PC 版发布时支持 DLSS 3。

《遗迹 2》(Remnant II) - 现已发布，支持 DLSS 3 。

Grand Emprise: Time Travel Survival - 现已发布，支持 DLSS 2 。

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