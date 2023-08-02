由于 Series S 上的“技术障碍”，《博德之门 3》游戏推迟到明年登陆 Xbox 平台

IT之家 8 月 2 日消息，《博德之门 3》是由 Larian Studios 开发和发行的游戏，将于 8 月 3 日登陆 PC 平台；9 月 6 日登陆索尼 PlayStation 5 平台。

Larian 发行总监近日在推文中表示，由于开发团队正在克服一个“巨大的技术障碍”，预估在 2024 年之前该游戏不会登陆 Xbox 平台，并计划在 2023 年底之前提供开发的最新情况。

Larian 发行总监表示《博德之门 3》并未签署独占协议，由于 Series S 游戏主机在本地联机模式下无法正常工作，因此需要针对微软 Xbox 平台进行优化。

IT之家在此附上 Larian 官方更新日志中的内容如下：

我们一直致力于将游戏推向尽可能多的平台。我们对《博德之门 3》在 Xbox Series X 上的表现持乐观态度，但我们仍需确保游戏在 Xbox X / S 生态系统中的多人游戏和分屏模式中无所妥协地运行。

我们已付出巨大努力，将继续披荆斩棘。就如 PS5 版本一样，一旦一切准备就绪，我们便会宣布发布。请保持关注，我们将尽快更新信息。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。