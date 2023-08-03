英特尔发布 4578 驱动更新，支持《博德之门 3》游戏

IT之家 8 月 3 日消息，英特尔今天面向锐炫（Arc）和锐炬（Iris Xe）显卡，发布了最新的 Beta 版图形驱动--31.0.101.4578。本次 Beta 版驱动重点添加了对《博德之门 3》游戏的“Game On”支持。

由于新版本属于 Beta 测试版，因此也存在一些问题，IT之家汇总如下：

《古墓丽影》（DX11）在加载到游戏菜单后可能会遇到游戏崩溃问题。

系统可能在从睡眠唤醒后卡死。可能需要重新打开系统电源以进行恢复。

GPU 硬件加速可能不适用于某些版本的 Adobe Premiere Pro 的媒体播放和编码。

Topaz Video AI 在使用某些型号进行视频增强时可能会遇到错误。

启用硬件光线跟踪后，Blender 3.6 可能会在渲染操作期间出现应用程序崩溃。

Adobe After Effects 在渲染操作期间可能会遇到应用程序崩溃。

英特尔在另一篇博文中，表示英特尔锐炫 Arc A750 显卡在升级 4578 驱动之后，在运行《博德之门 3》游戏中，帧率要比英伟达的 Geforce RTX 3060 12 GB GPU 高 47%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。