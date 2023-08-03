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首页 > 数码之家>电脑硬件

英特尔发布 4578 驱动更新，支持《博德之门 3》游戏

2023/8/3 9:52:17 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 3 日消息，英特尔今天面向锐炫（Arc）和锐炬（Iris Xe）显卡，发布了最新的 Beta 版图形驱动--31.0.101.4578本次 Beta 版驱动重点添加了对《博德之门 3》游戏的“Game On”支持。

由于新版本属于 Beta 测试版，因此也存在一些问题，IT之家汇总如下：

  • 《古墓丽影》（DX11）在加载到游戏菜单后可能会遇到游戏崩溃问题。

  • 系统可能在从睡眠唤醒后卡死。可能需要重新打开系统电源以进行恢复。

  • GPU 硬件加速可能不适用于某些版本的 Adobe Premiere Pro 的媒体播放和编码。

  • Topaz Video AI 在使用某些型号进行视频增强时可能会遇到错误。

  • 启用硬件光线跟踪后，Blender 3.6 可能会在渲染操作期间出现应用程序崩溃。

  • Adobe After Effects 在渲染操作期间可能会遇到应用程序崩溃。

英特尔在另一篇博文中，表示英特尔锐炫 Arc A750 显卡在升级 4578 驱动之后，在运行《博德之门 3》游戏中，帧率要比英伟达的 Geforce RTX 3060 12 GB GPU 高 47%。

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关键词：英特尔

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