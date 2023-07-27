现代汽车第二季度营业利润 4.24 万亿韩元同比增长 42%

IT之家 7 月 27 日消息，现代汽车公布了 2023 年第二季度业绩。财报显示，该公司第二季度收入同比增长 17.4% 至 42.25 万亿韩元， 营业利润增长 42.2% 至 4.24 万亿韩元创历史新高。

现代汽车第二季度营业利润 4.24 万亿韩元（IT之家备注：当前约 237.86 亿元人民币），同比增长 42%，预估 3.82 万亿韩元。

本季度，现代汽车净利润 3.24 万亿韩元（当前约 181.76 亿元人民币），同比增长 15%，预估 3.11 万亿韩元；销售额 42.25 万亿韩元（当前约 2370.23 亿元人民币），同比增长 17%，预估 40.11 万亿韩元。

汽车销量方面，现代第二季度全球销量为 1,059,713 辆，同比增长 8.5%。韩国以外市场的销量增长 7.6% 至 854,210 辆，韩国销量增长 12.7% 至 205,503 辆。

现代汽车维持 432 万辆的年度销售目标和总计 10.5 万亿韩元的投资计划。

该公司将继续加强其在电动汽车领域的地位，增加 IONIQ 6 和 IONIQ 5 的销量，并推出更多车型，包括现代 Kona EV、Genesis GV60、Electrified G80 和 Electrified GV70。

这一季度，该公司还推出了首款高性能电动车型 IONIQ 5 N 以进一步巩固其全球电动汽车领导地位。此外，IONIQ 6 还将在全球更多市场推出。现代汽车预计，将于下个月全球首发的第五代全新 SANTA FE 中型 SUV 将进一步增强今年的销售势头。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。