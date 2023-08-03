微信发布《小程序收集用户手机号行为规范》，违规者将限制相关能力

IT之家 8 月 3 日消息，微信公众平台日前发布了《关于小程序收集用户手机号行为的规范》，其中表示，部分开发者在处理用户手机号过程中，存在不规范收集行为，影响了用户的正常使用体验，此类情况涉及“收集用户隐私违规”，微信将限制违规者的小程序相关能力。

IT之家从《微信小程序平台运营规范》第十五条“用户隐私和数据规范”中注意到：

除非相关法律要求，或经用户同意，否则不得要求用户输入个人信息（手机号、出生日期等）才可使用其功能，或收集用户密码或者用户个人信息（包括但不限于，手机号、身份证号、生日、住址等）。 在小程序运行中，用户未触发需使用权限或用户个人信息的相关功能或服务时，不得提前向用户弹窗申请权限或收集用户个人信息。

微信公众平台表示，为了保护用户的个人信息，并确保小程序良好的使用体验，平台整理了调整指引供开发者参考:

1、用户一进入小程序，应当可以体验浏览小程序业务内容，不应该在未展示任何信息的情况下，通过弹窗或跳转的页面来收集用户手机号；

2、用户进入小程序以后，应该可以正常浏览小程序页面或版块，不应要求用户提供手机号才能浏览，应保证用户正常的浏览体验；

3、在部分业务使用场景，手机号不是提供服务所必需时，应当让用户正常操作，不强制收集用户手机号，如到店点餐 / 取餐、停车缴费、页面分享等；

4、在小程序业务使用场景中，手机号为提供服务所必需的，应明确向用户说明收集的必要原因，并提供用户隐私协议由用户主动同意；

5、 小程序业务场景中，手机号为提供服务所必需的，而用户可能会拒绝提供，应当为用户提供显著拒绝操作方式，且在用户拒绝后，不得频繁向用户询问、要求提供手机号。

微信公众平台称，平台日常核查持续进行中，如发现小程序通过限制用户操作的方式，在不必要的场景下收集用户手机号，平台将提醒开发者自查调整，如到期未调整，将根据违规程度限制相关能力。

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