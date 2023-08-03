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乘联会预估 7 月新能源乘用车厂商批发销量 75 万同比增长 34%，特斯拉中国 64285 辆

2023/8/3 16:57:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 航空先生 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，乘联会发布最新数据，综合预估 7 月新能源乘用车厂商批发销量 75 万辆，同比增长 34%，环比下降 1%。今年以来累计批发 430 万辆，同比增长 42%。

乘联会经初步统计，我国新能源车市场 7 月零售量达到了 64.7 万辆，同比增长 33%，环比下降 3%。

数据显示，7 月共有 13 家厂商新能源车销量破万。其中，特斯拉中国 7 月份销量预估为 64,285 辆，仅次于比亚迪。

乘联会指出，2023 年中国新能源乘用车销量为 850 万辆，狭义乘用车销量为 2350 万辆，年度新能源车渗透率有望达到 36%。

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，IT之家汇总如下：

  • 比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

  • 吉利汽车 7 月销量 13.8 万辆，同比增长 13%；其中银河系列销量 1.0058 万辆；极氪销量 1.2039 万辆，同比增长 140%。

  • 上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

  • 广汽丰田 7 月销量 71343 台，其中凯美瑞销售 17613 台

  • 理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

  • 蔚来汽车 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

  • ‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

  • 零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

  • 深蓝汽车 7 月交付 13172 辆，S7 车型累计交付达 9197 辆

  • 极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

  • 小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

  • 银河 L7 车型 7 月销量 10058 辆，号称“刷新中国混动 SUV 市场月销破万速度”。

  • 哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

  • 上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

  • ‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

  • 赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

  • ‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

  • 创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

  • 岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

  • 飞凡汽车 7 月交付 2060 辆。

  • 极狐汽车 7 月交付 1826 辆。

  • 阿维塔汽车 7 月交付 1786 台

  • 高合汽车 7 月整体交付数量超过 500 台。

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