中国气象局研讨推进人工智能气象预报大模型建设

IT之家 8 月 3 日消息，中国气象局宣布，8 月 3 日，中国气象局围绕人工智能气象预报大模型建设展开研讨，分析当前大模型发展面临的形势，进一步明确建设方向、目标和实现路径。

会议指出，当前人工智能技术应用在气象预报领域已呈现出快速发展趋势。

在相关单位介绍关于大模型研发布局设想、研制工作方案和应用基础支撑能力建设情况，并经过与会专家进行深入讨论后，会议提出三点要求：

一要夯基垒台，强化大模型建设基础支撑能力。夯实大模型研制的数据基础，加快建设下一代大气再分析数据集和专项基准数据集；夯实大模型研制的算力基础，力争到 2025 年形成能够支撑大模型研发的基础算力资源；夯实大模型研发的平台基础，建设集成数据处理、检验评估、算法开发、模型训练等功能的开放平台。

二要优化大模型研发工作方案，加快建设自主可控的大模型。加强与相关科研单位、机构合作，有序开展现有大模型应用和示范评估工作；以建立安全可控的大模型为主线，认真做好设计规划，形成配套的保障体系；聚焦研发重点，坚持走出去、引进来，在关键技术点实现自主突破。

三要加快创新研究院和团队建设，努力实现大模型率先业务应用。加快推进人工智能气象应用创新研究院和部级重点实验室建设，采取边研发边应用策略，加快推进研发成果快速业务转化；加快组建大模型及相关技术应用创新团队，形成分工明确、协同高效的大团队攻坚模式；加强开放合作，推进大模型研发跨学科、跨部门、跨地区合作，协同攻关解决研发重点难点问题。

IT之家注意到，中国气象局今日还召开了专题工作会议，分析当前新能源气象服务面临的新形势，部署下一阶段重点工作。

会上，中国气象局公共气象服务中心汇报新能源气象服务工作及关键技术发展情况，相关内设机构主要负责人围绕顶层设计、科技攻关、人才培养等充分研讨。

会议强调，做好新能源气象服务，要巩固原有技术、资源以及前期工作成果，开展风能太阳能资源详查评价工作，充分挖掘风电、光伏发电更大潜能等；要集中力量提高核心关键技术攻关能力，充分发挥中国气象局风能太阳能中心在科技资源配置中的重要性作用，加强上下游、左右岸协同联动，统筹兼顾新技术与传统技术，找准新能源气象服务突破口；要大力推进社会服务现代化，建立长效发展机制，深化与国家能源局、国家电网、南方电网等合作，构建标准体系，营造良好发展环境，奋力拓展新能源气象服务新空间。

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