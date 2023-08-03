因涉嫌虚标续航里程，特斯拉在美国遭起诉

北京时间 8 月 3 日消息，当地时间周三，美国加州的三名车主对特斯拉公司提起诉讼，指控特斯拉虚假宣传，夸大了电动汽车的预估续航里程。

特斯拉被指控虚标续航里程

这三位特斯拉车主向美国加州北区地方法院提交了诉讼，并寻求将案件升级为集体诉讼，代表加州所有购买过新 Model 3、Model S、Model Y、Model X 的车主状告特斯拉，希望获得赔偿，但没有披露具体金额。

该诉讼引用了路透社在上周的一篇报道。报道称，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 亲自下令为汽车提供一个“乐观”的续航预期，以吸引顾客买车。然而，由于车主们对续航里程提出了大量投诉，导致服务中心人满为患，特斯拉在内华达州建立了一支“转移投诉团队”，尽可能地减少与续航有关的预约。特斯拉、马斯克尚未回应这一报道。

诉讼称，特斯拉违反了汽车保修条款，实施了欺诈和不公平竞争行为。“简单来说，特斯拉有责任交付一款性能与广告宣传一致的产品。”代表特斯拉车主的律师事务所 Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman 的律师亚当・爱德华兹 (Adam Edwards) 在一份声明中表示。

三位原告列举了他们的特斯拉汽车续航里程没有达到广告宣传水平的情景，并表示他们曾向特斯拉投诉，但没有成功。其中一名原告名为詹姆斯・波特 (James Porter)，他是加州佩塔卢马市的一名 Model Y 车主。波特拿一次旅行举例说，虽然他只开了 92 英里，但续航里程“却掉了大约 182 英里”。

“如果特斯拉诚实地宣传其电动汽车的续航里程，那么消费者要么不会购买特斯拉的 Model 车型，要么只会花更少的钱购买它们。”诉讼称。

除此之外，特斯拉还因其自动辅助驾驶系统 (Autopilot) 和全自动驾驶系统 (FSD) 以及对这些系统安全性的宣传，面临诉讼和监管审查。今年 4 月，路透社报道称，特斯拉员工在内部信息系统上分享了汽车摄像头拍摄的敏感图像和视频。结果，一名加州特斯拉车主指控特斯拉侵犯了客户隐私，并准备将案件升级为集体诉讼。特斯拉否认了这些指控。

特斯拉、马斯克尚未就诉讼置评。

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