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苹果公布第 3 财季业绩：营收 818 亿美元，同比下降 1%、利润 199 亿美元，同比增长 5%

2023/8/4 6:23:34 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 4 日消息，苹果公司今天发布了第 3 财季（2023 年第 2 季度）的最新财报数据，报告总营收为 817.9 亿美元（IT之家备注：当前约 5880.7 亿元人民币），同比下降 1%，每股收益为 1.26 美元；本季度利润为 198.8 亿美元（当前约 1429.37 亿元人民币），同比增长 5%。

本季度毛利率为 44.5%，上年同期为 43.3%。苹果还宣布将于 8 月 17 日向截至 8 月 14 日的股东支付每股 0.24 美元的季度股息。

苹果和以往相同，在财报数据中并未公布产品的销售额情况，IT之家援引美国科技媒体 9to5Mac 报道，分析师预估 2023 财年第 3 财季苹果各产品销售额情况如下：

  • iPhone：396.7 亿美元（此前估计为 399 亿美元），去年同期为 406.7 亿美元；

  • Mac：68.4 亿美元（此前估计为 66 亿美元），去年同期为 73.8 亿美元；

  • iPad：57.9 亿美元（预估 64 亿美元），去年同期为 72.2 亿美元；

  • 可穿戴设备、家居和配件：82.8 亿美元（估计为 84 亿美元），去年同期为 80.8 亿美元；

  • 服务业务：212.1 亿美元（估计为 208 亿美元），去年同期为 196 亿美元。

苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）对该公司 2023 年第 3 财季的收益表示：

今年第 2 季度财报数据喜人，付费订阅用户规模超 10 亿的助推下，我们的服务业务收入创历史新高；而 iPhone 在新兴市场的销量持续强劲，进一步助推了 iPhone 的扩张。

从教育到环境，我们将继续推进我们的价值观，同时支持创新，丰富我们客户的生活，让世界比我们发现的更好。

苹果 CFO  Luca Maestri 表示：

相比较今年第 1 季度，今年第 2 季度的各项业务表现均有改善，我们的活跃设备安装量在每个地理区域都达到了历史最高水平。

在本季度，我们产生了非常强劲的 260 亿美元的经营现金流，向股东回报了超过 240 亿美元，并继续投资于我们的长期增长计划。

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