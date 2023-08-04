苹果公布第 3 财季业绩：营收 818 亿美元，同比下降 1%、利润 199 亿美元，同比增长 5%

IT之家 8 月 4 日消息，苹果公司今天发布了第 3 财季（2023 年第 2 季度）的最新财报数据，报告总营收为 817.9 亿美元（IT之家备注：当前约 5880.7 亿元人民币），同比下降 1%，每股收益为 1.26 美元；本季度利润为 198.8 亿美元（当前约 1429.37 亿元人民币），同比增长 5%。

本季度毛利率为 44.5%，上年同期为 43.3%。苹果还宣布将于 8 月 17 日向截至 8 月 14 日的股东支付每股 0.24 美元的季度股息。

苹果和以往相同，在财报数据中并未公布产品的销售额情况，IT之家援引美国科技媒体 9to5Mac 报道，分析师预估 2023 财年第 3 财季苹果各产品销售额情况如下：

iPhone：396.7 亿美元（此前估计为 399 亿美元），去年同期为 406.7 亿美元；

Mac：68.4 亿美元（此前估计为 66 亿美元），去年同期为 73.8 亿美元；

iPad：57.9 亿美元（预估 64 亿美元），去年同期为 72.2 亿美元；

可穿戴设备、家居和配件：82.8 亿美元（估计为 84 亿美元），去年同期为 80.8 亿美元；

服务业务：212.1 亿美元（估计为 208 亿美元），去年同期为 196 亿美元。

苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）对该公司 2023 年第 3 财季的收益表示：

今年第 2 季度财报数据喜人，付费订阅用户规模超 10 亿的助推下，我们的服务业务收入创历史新高；而 iPhone 在新兴市场的销量持续强劲，进一步助推了 iPhone 的扩张。 从教育到环境，我们将继续推进我们的价值观，同时支持创新，丰富我们客户的生活，让世界比我们发现的更好。

苹果 CFO Luca Maestri 表示：

相比较今年第 1 季度，今年第 2 季度的各项业务表现均有改善，我们的活跃设备安装量在每个地理区域都达到了历史最高水平。 在本季度，我们产生了非常强劲的 260 亿美元的经营现金流，向股东回报了超过 240 亿美元，并继续投资于我们的长期增长计划。

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