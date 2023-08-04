四维图新旗下杰发科技首颗国产化车规级 MCU 芯片 AC7802x 量产

IT之家 8 月 4 日消息，近日，四维图新旗下杰发科技国产化供应链车规级 MCU 芯片 AC7802x 宣布量产，该芯片已交付“多家标杆客户”并进行规模应用。

据介绍，AC7802x 系列是杰发科技基于 ARM Cortex-M0 + 内核设计的第二代高性价比车规级 MCU 芯片。该芯片拥有“高可靠性、低功耗和小封装”等特点，符合 AEC-Q100 Grade 1 认证，环境温度最高可支持-40~125℃，可提供 TSSOP20 / HVQFN32 两种封装形式。

AC7802x 平台与 AC7801x 同封装可硬件兼容设计，软件接口兼容，方便资源扩展及平台化选型。在汽车电子电气架构集中化时代，AC7802x 主要用于汽车末端小节点执行层，例如汽车电子传感器、温控、开关、车灯等车规 MCU 应用场景。

IT之家查询发现，目前杰发科技已有四代车规级 MCU 芯片量产迭代，从基于 M0 + 和 M3 内核的 AC780x 系列和 AC781x 系列主打小节点执行层角色，到基于 M4F 内核的 AC7840x 系列作为中间力量，再到未来的多核拥有高算力大 Pin 脚主打的域控制器 MCU，基本形成了汽车 MCU 领域全覆盖。

杰发科技表示，从 2018 年量产首颗国产车规级 MCU 以来，截至 2022 年底，累计出货量已超 3000 万颗，产品覆盖国内外主流整车厂与一级供应商，如长城、五菱、上汽、广汽、长安等，以及新能源汽车品牌比亚迪、蔚来、小鹏、理想等。

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