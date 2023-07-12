蔚来 ET5、ES7 获 E-NCAP 欧盟新车安全评鉴协会五星安全评级，成新规启用后首个品牌

IT之家 7 月 12 日消息，据蔚来官方微博今日消息，蔚来电动中型轿跑 ET5、电动中大型 SUV ES7 双双获得 Euro NCAP（下称 E-NCAP）欧盟新车安全评鉴协会五星安全评级。

本次测试基于新升级的 2023 年版评测标准，堪称“史上最严”。官方称 ET5 和 ES7 两车依旧“凭借过硬的安全实力脱颖而出”，在车内乘员保护的四项整车碰撞试验中，两车分别取得自 2020 年以来的轿车和 SUV 最佳成绩。

2023 年版 E-NCAP 标准相比于 2020 年版，对前端碰撞得分要求提高，侧面柱碰远端保护为必测项目，增加水淹试验和骑行者保护范围，并提高了结构兼容性罚分、假人伤害值等项目的评判标准。此外，主动安全新增 100 余项主动安全场景测试 。

据蔚来官方介绍，在“关于车内乘员保护的四项整车碰撞测试”项目中，蔚来 ES7 取得 31.8 分的成绩（总分 32 分），且“在 2020 年以来测试的 116 款车型中排名第一”；蔚来 ET5 也在四项安全测试中得分率分别超过 90%、80%、80%、80%，也成为“同时获得 E-NCAP 和中保研年度最高评级（AGGG）的唯一车型”，使蔚来成为 E-NCAP 新规启用至今首个达成五星评级的汽车品牌。

IT之家附两车 E-NCAP 报告原文链接：

https://cdn.euroncap.com/media/77578/euroncap-2023-nio-et5-datasheet.pdf

https://cdn.euroncap.com/media/77667/euroncap-2023-nio-el7-datasheet.pdf

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