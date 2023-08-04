微软 Surface Go 4 平板电脑新动态：推迟骁龙 7c 版，先推英特尔 N200 版

IT之家 8 月 4 日消息，根据国外科技媒体 Windows Central 报道，微软已经推迟了 ARM 版 Surface Go 产品的发布计划。

IT之家今年 4 月报道称，微软正在研发的 Surface Go 4 内部代号为 Tanta，入门级型号将搭载基于骁龙 7c 的 SoC ，性能与当前的 Surface Go 相似，但能效比更高，续航时间更长。

该媒体从消息源处获悉，微软已推迟代号 Tanta 的设备，转而面向企业用户推出搭载英特尔处理器的 Surface Go。

新款 Surface Go 将会搭载英特尔 N200 处理器，性能会比当前采用酷睿 i3-10100Y 的顶配 Surface Go 更强大，功耗也更低。

处理器提供 4 个能效内核（E 内核，Gracemont 架构）频率高达 3.7 GHz。E 内核的性能应该与旧的 Skylake 内核相似（与 Core i7-6700HQ 相比）。所有内核最多可使用 6 MB L3 缓存。

Alder Lake-N 芯片仅支持最高 DDR5-4800、DDR4-3200 或 LPDDR5-4800 的单通道内存。该芯片还支持快速同步和 AV1 解码（很可能与 Alder Lake 中的引擎相同）。此外，部分集成了 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2（但没有 Thunderbolt）。可以通过 PCIe Gen3 x9（通过 PCH）连接外部芯片。

集成图形适配器基于 Xe 架构，提供全部 32 个 EU（执行单元），运行频率仅为 450 – 750 MHz。由于单通道内存、低频率速度和低流处理器数量，iGPU 的游戏性能非常有限。

N200 的基本功耗仅为 6 W，因此适用于无风扇冷却。该 CPU 采用英特尔进一步改进的 10nm SuperFin 工艺（称为 Intel 7）构建。

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