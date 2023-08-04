东航 C919 国产大飞机今日首次开启“双机运营”，执飞沪蓉快线

IT之家 8 月 4 日消息，中国东方航空接受的 2 架国产大飞机 C919 于今日首次开启双机商业运营，直飞上海虹桥-成都天府航线即“沪蓉快线” 往返航班。

该型飞机执飞的往返航班号分别为 MU9197 / MU9198 和 MU9189 / MU9190，每周一 / 三 / 五 / 日在上海虹桥-成都天府执行 4 个航班，其他时间每天执行 2 个航班。

根据东航的规划，第二架 C919 将与首架机“搭档”，首先投入东航“上海虹桥 — 成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线。

IT之家此前报道，东航接收的第二架国产大飞机 C919（飞机注册号为 B-919C）是由中国商用飞机有限责任公司研制的窄体客机。

该飞机于 7 月 16 日在上海正式交付给东航，并从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，正式入列东航机队。

中国东航此前与中国商飞已签署了首批 5 架 C919 购机合同。东航还专门成立了 C919 飞行部、C919 客舱部，设立了 C919 签派放行席位、专职工程管理岗位、国产飞机维修管理中心等专业部门，储备了相关专业人员，积累了全系统的安全运行和服务保障经验。

相关阅读：

《东航第二架 C919 国产大飞机明天首次执飞商业航班，接班 MU9197/8 上海虹桥-成都天府往返航班》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。