外星人 AURORA R16 台式机上架：全新外观设计，i7 + RTX 4070 29999 元

IT之家 8 月 4 日消息，外星人 AURORA R16 台式机今日在其中国官网上架，i7-13700F + RTX 4070 配置，售价高达 29999 元。

据官方介绍，新款 Aurora R16 台式机采用 Legend 3 预言设计，以全新台式机外形闪亮登场。这一全新设计可提供高效的通风效果，保持性能强劲的同时运行温度更低、更安静，提供与 Aurora R15 台式机同等或更佳的性能。

外星人表示，新款的设计优先考虑改善通风效率和运行声音，为此引入更大的通风口和经过优化的内部线缆管理系统，与 Aurora R15 相比，该设备工作时的静音效果平均提升 20%，温度降低 7%。Aurora R16 散热策略的核心在于增加总通风表面积。侧面六角形蜂巢散热孔阵列、顶部排气口和正面进气口共同组成了超大风道，使周围空气大量流入设备，帮助充分散热。台式机在此方面的增强提升了通风效率，改善了散热效果和噪音。

Alienware Aurora R16 是戴尔首款装备了全新升级版 Alienware Command Center 外星人智动能控制中心 软件的游戏台式机。您可以在软件中创建和编辑整个生态系统的 AlienFX 灯效，选择并监视不同电源状态下的性能模式，并为整个游戏库中的所有游戏创建个性化配置文件。

IT 之家附 Alienware Aurora R16 官方图赏：

外星人官网显示，新款台式机 i7-13700F + RTX 4070 + 16G + 1T 版售价 29999 元。

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