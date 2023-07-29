报告称英特尔台式机业务出货量下降 11%，平均零售价提高 16%

IT之家 7 月 29 日消息，根据国外科技媒体 Tech News Space 报道，基于英特尔公布的第 2 季度财报数据，台式机部门的出货量虽然下降了 11%，但是平均销售价格上涨了 16%。

财报数据显示英特尔第 2 季度桌面部门收入为 68 亿美元（IT之家备注：当前约 486.88 亿元人民币），同比下降了 11.6%，其中笔记本电脑部门收入为 39 亿美元，同比下降了 17.8%。

而由于库存过剩，笔记本电脑部门的出货量同比下降了 13%；由于教育解决方案需求增加，以及低成本传统芯片占据主导地位，英特尔在笔记本电脑领域的平均售价下降了 5%。

而台式机领域营收为 24 亿美元（当前约 171.84 亿元人民币），相比较去年同期的 23 亿美元略有增长。

和笔记本部门的原因类似，台式机产品出货量下降了 11%；不过由于企业和游戏市场对更昂贵产品的需求，英特尔组件在台式机领域的平均售价上涨了 16%。

据英特尔首席执行官帕特里克・基辛格称，该公司在今年第二季度设法增加了其在客户市场的份额。此外，这一趋势在过去四个季度持续，管理层预计随着 Meteor Lake 系列处理器在本半年推出，将进一步改善公司业绩。

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