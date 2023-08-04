全新蔚来 EC6 实车曝光：溜背轿跑 SUV 造型，预计成都车展上市

IT之家 8 月 4 日消息，8 月 3 日晚间，微博博主 @Cars01 放出了两张全新蔚来 EC6 的实车照片。尽管新车仍未上市，但从牌照框的轮廓可以看见新车已经挂牌，因此该车预计不会离我们太远，最早有望于本月下旬在成都车展上市。

外观来看，新车保持与上一代 EC6 一致的溜背式轿跑 SUV 姿态，车身轮廓进一步向自家的 ET5 轿车靠拢。相比于自家“大哥”EC7，全新 EC6 看起来更加短小精悍，车身姿态也更低。至于蔚来家族标志性的长条形日间行车灯、车尾的长条状贯穿式尾灯、车顶激光雷达和摄像头组成的三个“犄角”，也是一个都没有落下。

新车内饰仍未公布，但预计与基于 NT2.0 平台研发的其他车型不会具备太大差距，整体座舱布局有望与全新 ES6 保持一致。

IT之家此前报道了该车完成工信部申报的消息，新车长宽高分别为 4849/1995/1697 毫米，轴距为 2915 毫米，提供 265/45R21、255/50R20 规格轮胎，最高车速 200 km / h。

动力方面，蔚来全新 EC6 电机型号为 YS150S001 / TZ210S001，两台电机功率分别为 150/210kW。

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