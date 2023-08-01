蔚来 7 月交付新车 20462 台同比增长 103.6% 创历史新高

IT之家 8 月 1 日消息，2023 年 7 月，蔚来交付新车 20,462 台，同比增长 103.6%，环比增长 91.1%，交付量创历史新高。

今年 7 月，蔚来全新 ES6 交付超 10,000 台，蔚来首次单车型月交付破万；2023 年 1-7 月，蔚来共交付新车 75,023 台。

此外，蔚来 7 月新增 9 家蔚来中心及空间、7 家蔚来服务及交付中心和 223 座充换电站。

IT之家注意到，蔚来还公布了 8 月限时优惠购车方式：

8 月 1 日起，权益升级包（包含终身免费换电权益）不再开放购买。为了让新购车的用户能够体验到便捷、无忧的补能服务，8 月我们将推出如下限时购车优惠： 2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日期间支付定金购买蔚来新车的用户，提车后可获赠 30 张换电体验券，换电体验券可在支付换电订单时用于抵扣全单金额（含电费及服务费）。另外，8 月 1 日起，我们将对家充桩价格进行调整，调整后的价格如下：

享有家充桩首桩权益的用户，使用首桩权益抵扣购买价格维持不变。

目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：

‎五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

蔚来 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%，并已连续两个月交付量突破三万。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

零跑汽车 7 月新车交付量再创新高，共计交付 14335 辆。

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

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