北京金融法院：贾跃亭因未履行 2.4 亿元罚款再度被列为老赖

IT之家 8 月 4 日消息，据中国执行信息公开网信息显示，因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，贾跃亭前日再一次被北京金融法院列为失信被执行人（老赖）。

该案涉及贾跃亭被中国证监会罚款 2.41 亿元案件，此前，贾跃亭已因该案被强制执行，后被限制高消费，贾跃亭名下目前已存在 3 条老赖信息。

▲ 图源中国执行信息公开网信息

在贾跃亭于 2017 年 7 月 4 日登上去美国的航班，并留一下一句“下周回国”后，他已经滞留美国逾 6 年时间。这期间，要求贾跃亭回国承担责任的呼声不断，但他至今没有回来，而是投身于车企法拉第未来中。

IT之家早前曾报道，在上月 24 日，贾跃亭所持 4900 万股乐视股票在阿里拍卖平台中进行拍卖，每股 0.495 元起拍，此次开拍的股票合计为 4899.9998 万股，但被分 49 个标的开拍，除一笔为 99.9998 万股外，其余均为 100 万股整。以 100 万股的标的为例，2023 年 6 月 26 日收盘价为 0.55 元 / 股，以此为参考这一标的估价 55 万，起拍价为市场价 9 折，为 49.5 万元。

IT之家经过查询得知，证监会在 2021 年 4 月 2 日发布了相关行政处罚决定书，决定对乐视网合计罚款 2.4 亿元，对贾跃亭合计罚款 2.41 亿元。

“处罚事由”主要为，乐视网 2007 年至 2016 年连续十年财务造假，致使 2010 年报送和披露的 IPO 申报材料、2010 年至 2016 年年报存在虚假记载，同时，乐视网 2016 年非公开发行股票行为还构成欺诈发行。

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