法拉第未来今日启动 FF 91 第二阶段交付，8 月中旬向首位用户“真”交车

IT之家 8 月 1 日消息，法拉第未来 FF 今日宣布，公司第二阶段共创交付正式启动，并将向首批用户交付 FF 91 2.0 Futurist Alliance。这是 FF 开启三阶段交付计划中第二阶段的重要里程碑。

FF 称，公司已成功完成 FF 91 2.0 Futurist Alliance 所有合规性测试，并预计在不久后向加入 FF 开发者共创计划的首批用户交付。

据介绍，FF 将于 8 月第二周启动交付流程，并计划于 8 月中旬向首位用户交付 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

FF 目前已经启动第二批共创用户的遴选和签约程序，让更多潜在用户预订或购买他们的 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

FF 还计划于 Monterey Car Week 活动期间在美国加州圆石滩举办第一次开发者共创节，并通过推荐和邀请机制进一步招募共创用户。

IT之家此前报道，FF 曾于 6 月中旬宣布，FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段“FOP 共创交付”交付时间从 2023 年第二季度末更新为 2023 年 8 月。据悉，法拉第未来表示，旗下首款车型 FF91 由于“一家供应商的时间限制”，以及受车辆“强化安全测试”中“额外系统测试”环节完成时间影响，导致最终交付时间有所推迟。

在 5 月 31 日举行的 FF 91 & 法拉第未来 Future 2.0 终极发布会上，法拉第未来正式发布了旗舰车型 FF91，并宣布 FF 91 2.0 Futurist Alliance （FF 91 2.0 未来主义者联盟版）售价为 30.9 万美元（当前约 221.6 万元人民币）。

FF91 最早在 2017 年亮相，当时法拉第未来承诺将在 2018 年投产，但这一计划一再推迟，直到五年后才实现。FF91 的规格也十分强悍，142 千瓦时的电池能提供 381 英里（约 613.16 公里）的 EPA 续航里程，CLTC 标准下具有 800+km 的续航里程，三电机最大 1050 马力，火箭模式下 0—96km/h加速 2.27 秒，最高时速 248km/h，最大支持 500A 充电。

FF 表示，FF91 是一款“为未来而生”的汽车，将为用户带来前所未有的驾驶和乘坐体验。该公司还表示，将继续开发更多的车型，包括 FF81 和 FF71，以满足不同市场和客户的需求。

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