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法拉第未来今日启动 FF 91 第二阶段交付，8 月中旬向首位用户“真”交车

2023/8/1 16:08:35 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 1 日消息，法拉第未来 FF 今日宣布，公司第二阶段共创交付正式启动，并将向首批用户交付 FF 91 2.0 Futurist Alliance。这是 FF 开启三阶段交付计划中第二阶段的重要里程碑。

FF 称，公司已成功完成 FF 91 2.0 Futurist Alliance 所有合规性测试，并预计在不久后向加入 FF 开发者共创计划的首批用户交付。

据介绍，FF 将于 8 月第二周启动交付流程，并计划于 8 月中旬向首位用户交付 FF 91 2.0 Futurist Alliance

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FF 目前已经启动第二批共创用户的遴选和签约程序，让更多潜在用户预订或购买他们的 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

FF 还计划于 Monterey Car Week 活动期间在美国加州圆石滩举办第一次开发者共创节，并通过推荐和邀请机制进一步招募共创用户。

IT之家此前报道，FF 曾于 6 月中旬宣布，FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段“FOP 共创交付”交付时间从 2023 年第二季度末更新为 2023 年 8 月。据悉，法拉第未来表示，旗下首款车型 FF91 由于“一家供应商的时间限制”，以及受车辆“强化安全测试”中“额外系统测试”环节完成时间影响，导致最终交付时间有所推迟。

在 5 月 31 日举行的 FF 91 & 法拉第未来 Future 2.0 终极发布会上，法拉第未来正式发布了旗舰车型 FF91，并宣布 FF 91 2.0 Futurist Alliance （FF 91 2.0 未来主义者联盟版）售价为 30.9 万美元（当前约 221.6 万元人民币）

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FF91 最早在 2017 年亮相，当时法拉第未来承诺将在 2018 年投产，但这一计划一再推迟，直到五年后才实现。FF91 的规格也十分强悍，142 千瓦时的电池能提供 381 英里（约 613.16 公里）的 EPA 续航里程，CLTC 标准下具有 800+km 的续航里程，三电机最大 1050 马力，火箭模式下 0—96km/h加速 2.27 秒，最高时速 248km/h，最大支持 500A 充电。

FF 表示，FF91 是一款“为未来而生”的汽车，将为用户带来前所未有的驾驶和乘坐体验。该公司还表示，将继续开发更多的车型，包括 FF81 和 FF71，以满足不同市场和客户的需求。

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关键词：法拉第未来FF 91贾跃亭

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