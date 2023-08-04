微软总裁布拉德・史密斯减持 5 万股自家股票，套现近 1700 万美元

IT之家 8 月 4 日消息，最新披露显示，微软 MSFT 副主席兼总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）本周早些时候抛售了价值近 1700 万美元的微软股票。

根据周三向美国证券交易委员会提交的一份文件，史密斯于周二出售了 5 万股该公司股票。他的售价从 336.35 美元到 338.04 美元不等，总套现额为 1690 万美元（IT之家备注：当前约 1.21 亿元人民币）。与此同时，微软股价在今年前七个月飙升了 40%。

不过，史密斯仍然对微软进行了大量投资，截至周三提交的文件，他直接拥有超 58.8 万股股票。根据最近的价格计算约为 1.92 亿美元（当前约 13.79 亿元人民币）。FactSet 将史密斯列为微软股票所有权排名前十的内部人士或利益相关者。

微软发言人表示，史密斯最近的出售活动只占其持有股份的一小部分。在过去的三年里，包括本周在内，他在公开市场上卖出了四个点的股票，每一次都代表了他头寸的个位数。

布拉德・史密斯自 1993 年起就在微软工作，自 2015 年起担任了总裁。根据微软公司网站上的介绍，布拉德・史密斯在之前担任总法律顾问期间，帮助“解决了公司与世界各国政府和科技行业公司的反垄断争议”。

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