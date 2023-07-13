消息称动视暴雪股票将于 7 月 17 日从纳斯达克退市

IT之家 7 月 13 日消息，纳斯达克交易所发布官方公告，将从 7 月 17 日（下周一）起将 The Trade Desk 加入纳斯达克 100 指数，以取代动视暴雪，动视暴雪股票将在 7 月 17 日周一开市前被除名。

IT之家此前报道，美国联邦贸易委员会（FTC）需在 7 月 16 日下午三点之前取得法院延长限制令的裁决，若法院无法在此之前作出决定，微软可能会在没有限制令的情况下于下周一或周二完成与动视暴雪的交易。

尽管如此，目前依然难以确认这笔价值 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4947.3 亿元人民币）的创纪录收购已经尘埃落定。北京时间今日早间，FTC 已经宣布就该案再度发起上诉，以阻止微软收购动视暴雪。

值得注意的是，除了美国之外，英国竞争与市场管理局（CMA）也尚未放弃阻止微软收购案。不过今日，英国 CMA 表示，微软和动视暴雪之间的重组交易可能会打消其担忧，这标志着英国对这笔历史上最大的游戏交易的反对态度有所让步。

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