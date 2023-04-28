微软总裁布拉德・史密斯怒斥 CMA：阻止收购暴雪的决定“对英国不利”

IT之家 4 月 28 日消息，微软计划以 690 亿美元的价格收购游戏开发商动视暴雪，但却遭到了英国竞争和市场管理局（CMA）的反对。CMA 认为，这笔交易会导致云游戏市场的价格上涨、选择减少和创新降低。

微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）对 CMA 的决定表示不满，称这是“对英国不利的”。他在接受 BBC 采访时说：“这不仅动摇了我们对在英国发展科技业务未来机会的信心，而且是我们以前从未面对过的挑战。人们感到震惊、失望，人们对英国科技的信心被严重动摇。这里有一个明确的信息 —— 欧盟比英国更适合创业。”

史密斯还说，微软已经承诺向索尼、任天堂、Steam 等平台提供长期、平等的《使命召唤》访问权，CMA 公开咨询的 75% 的回复者“同意这笔交易有利于提高英国游戏行业的竞争力”。

CMA 首席执行官萨拉・卡德尔（Sarah Cardell）则为监管机构的举动辩护，说：“我认为这个决定显示了支持英国竞争有多么重要，以及英国是完全开放的市场。我们希望创造一个环境，让各种不同的公司能够有效地竞争、成长和创新。”

IT之家此前报道，CMA 之所以阻止微软收购暴雪的计划，主要是因为其认为这样做会让微软在新兴但增长迅速的云游戏市场占据巨大优势，并削弱该市场的竞争。CMA 表示，云游戏是游戏行业中增长最快的领域，而主机则是一个成熟的市场。微软已经占据了全球 60-70% 的云游戏服务份额，并且还有其他王牌：Xbox、领先的 PC 操作系统 Windows 和云服务提供商 Azure。

微软同意在一些云平台上提供部分暴雪游戏，包括 Nvidia、Boosteroid 和 Ubitus。但 CMA 说，微软的方案忽略了竞争性的订阅模式 —— 类似于 Netflix 的游戏服务，或者不使用 Windows 的 PC 提供商。“（微软的）提议无法解决我们的担忧，而且会用无效的监管取代一个新兴和动态市场中的竞争，”CMA 说。

微软已经表示将对 CMA 的决定提出上诉，但这可能需要几个月的时间才能完成。即使上诉成功推翻监管机构的判断，这也意味着这笔交易将被送回 CMA 重新做出决定。