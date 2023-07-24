FPS 游戏《High on Life》DLC 实机演示公布

IT之家 7 月 24 日消息，IGN 公布了第一人称射击游戏《High on Life》的 DLC「High on Knife」实机演示，从视频看来依然不支持中文。

IT之家从官方了解到，DLC 设定在《High On Life》结束两年后，一切都很顺利，直到 Knifey 从家里收到一个包裹。DLC 在搞笑的同时加入了一些恐怖元素，还新增了两把枪：其中一把是哈珀，由莎拉・谢尔曼（《周六夜现场》、《莎拉・斯奎姆》）配音；另一把是“球”，一把奇怪的小弹球枪，由一群胡言乱语的小怪物操作。

自 2022 年 12 月中旬推出以来，《High On Life》的全球独立玩家数量已超过 750 万，成为 2022 年 XGP 首发最成功的游戏、XGP 有史以来首发最成功的第三方游戏和单机游戏。

值得一提的是，开发商 Squanch Games 在 2023 年圣地亚哥动漫展上官宣《High On Life》正式登陆 PS4/5，PlayStation 商店页面显示为 59.99 美元（当前约 431 元人民币）。

目前，这款游戏已经上线 XSX|S、Xbox One、PS4、PS5 与 PC 平台，首发加入 XGP，在 Steam 的好评率达 87%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。