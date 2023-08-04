融汇蓝牙、WIFI 优势，华为正式发布新一代近距离无线连接技术星闪 NearLink

IT之家 8 月 4 日闪讯速报，在今日的 HDC.Together2023 上，华为正式推出了全新一代近距离无线连接技术 —— 星闪（NearLink）！

据介绍，星闪汇聚了国内外 300 多家头部企业和机构的集体智慧，用一套标准集合蓝牙和 WIFI 等传统无线技术的优势，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等多种场景。

余承东表示，星闪相比传统无线连接，功耗降低 60%，数传速率达到 6 倍，时延降低至 1/30，连接数达到 10 倍。

华为表示，星闪将为鸿蒙万物互联提供更强大的连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的联接技术，带来鸿蒙生态的革新体验。

在今日下午的华为 HDC 2023 开发者大会上，华为官方还揭晓了鸿蒙生态的最新统计数据。截至目前，鸿蒙生态设备已达 7 亿台，HarmonyOS 开发者人数超过 220 万。

参考IT之家此前报道，根据市场统计机构的信息，华为手机的国内高端市场份额目前稳居 Top2，华为智能穿戴产品发货量保持中国市场第一的位置，华为谓之曰“鸿蒙生态已过万重山”。

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