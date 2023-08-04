恒驰 5 汽车 OTA 升级：新增蓝牙钥匙启动、优化 EPB

IT之家 8 月 4 日消息，恒驰 5 迎来全新 OTA 升级，版本为 H-SMART OSV1.4.4 版软件，将进一步提升智能车控、智能驾驶两大维度的产品体验，共涉及：5 个控制器（ECU）、1 项新增功能、5 项优化体验。
IT之家附更新内容：
新增蓝牙钥匙启动
上车：在手机蓝牙开启时，使用手机 App 蓝牙钥匙可以解锁和启动车辆。下车：到达目的地将车停好后，可用手机 App 上锁车辆
优化 EPB（电子驻车制动系统）使用功能
优化 EPB 控制策略，为用户带来更优的使用体验，提升出行效率。
优化后视镜折叠 / 下翻功能
优化后视镜记忆设置，确保车辆启动后后视镜如常打开，以及在 R 档和 D 档来回切换时后视镜下翻功能始终如常工作，保障驾驶安全。
优化手机远程控制功能
优化手机远程控制模块，使用户存远程开启空调时，可同步操作解锁车辆等功能，让出行变得更加高效快捷。
优化呼吸灯显示
优化呼吸灯控制模块，确保呼吸灯切换不同模式时始终正常显示。
优化智能辅助驾驶系统
优化驾驶员监控系统显示，提升智能辅助驾驶系统的稳定性，以及驾驶安全性。
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