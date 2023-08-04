临时修复方案放出，微软正调查桌面版 Outlook 意外弹窗要求恢复上次会话内容问题

IT之家 8 月 4 日消息，微软正调查桌面版 Outlook 的意外弹窗问题。受影响的 Microsoft 365 用户反馈称，在正常使用时会意外收到“Outlook 在你打开项目时意外关闭，需要重新打开上次会话中的内容吗？”对话框。

IT之家从报道中获悉，使用 Microsoft Office Professional Plus、Office 家庭和企业版等某些 Office 永久零售 SKU 版本时，在 Version 2306（Build 16529.20154）及更高版本中会遇到这个问题。

微软表示 Outlook 团队目前正在调查这个问题，不过已经为受影响的用户推出了临时修复程序：

1. 启动注册表编辑器

2. 跳转到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences 路径下

3. 创建或者编辑 ReopenWindowsOption 值，将其修改为 1

4. 退出注册表编辑器

5. 重启 Outlook

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