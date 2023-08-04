微软预告网页版 Outlook 搜索改进：支持多账号搜索等

IT之家 8 月 4 日消息，微软近日发布预告，表示将增强网页版 Outlook 的搜索体验，其中包括支持多账户搜索、可显示超过 1000 个搜索结果、递归搜索等。

IT之家根据博文内容，汇总新搜索功能上线相关信息：

多账号搜索--预估 2024 年 7 月上线

搜索结果可以显示应用中所有邮箱账号的结果。用户只需要搜索一次，就能返回所有收件箱内的相关内容。

1000+ Search Results--预估 2024 年 1 月上线

允许用户在一次搜索中返回超过 1000 个结果。

文件夹 / 子文件夹递归搜索--预估 2023 年 11 月上线

搜索返回存储在主文件夹中的内容和存储在其所有子文件夹中的内容。

改进搜索框界面--预估 2023 年 9 月上线

改进搜索体验，在输入区域，边框和字体上具有更高的颜色对比度，微调浅色和深色等所有主题，让其更加突出和可发现。

上述搜索改进适用于网页版 Outlook，不过微软表示后续会扩展到移动端等其它平台。

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