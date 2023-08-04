微软 Win11 AI 助手 Copilot 新能力曝光：可启动应用、运行疑难解答

IT之家 8 月 4 日消息，微软昨天开始邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，在 Win11 预览版中测试 Windows Copilot 功能。

用户只需点击任务栏上的新按钮（或 WIN + C）即可启动 Windows Copilot。Windows Copilot 将使用 Microsoft 账户或 Azure Active Directory 账户登录。

Windows Copilot 将显示为停靠在右侧的侧边栏，不会与桌面内容重叠，并且将在打开的应用程序窗口旁边单独运行，用户可以随时与 Windows Copilot 进行交互。

Windows Copilot 功能当前还比较“简陋”，甚至还不支持第三方插件。IT之家此前报道，微软在 Win11 23493 预览版中表示当前可以执行以下任务：

“切换为深色模式。”

“开启请勿打扰。”

“截图。”

“总结此网站。”（Microsoft Edge 中的“活动”选项卡）

“写一个关于住在月球上的狗的故事。”

“给我拍一张宁静的锦鲤鱼塘和睡莲叶的照片。”

而根据 Windows 爱好者 Xeno 发现的新截图，Windows Copilot 即将支持以下功能：

调用辅助工具：允许用户通过 Windows Copilot 访问 Windows 11 的辅助功能。

时钟服务：可以通过 Windows Copilot 设置倒计时等。

疑难解答：Windows Copilot 将能够解决您的常见 PC 问题。

任务管理器服务：Copilot 可能可以结束和启动服务的能力，只是目前不完全确定。

启动应用：能够使用 Copilot 启动已安装的应用程序。

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