首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Win11之家>Win11快讯

微软 Win11 AI 助手 Copilot 新能力曝光：可启动应用、运行疑难解答

2023/8/4 12:06:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 8 月 4 日消息，微软昨天开始邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，Win11 预览版中测试 Windows Copilot 功能。

用户只需点击任务栏上的新按钮（或 WIN + C）即可启动 Windows Copilot。Windows Copilot 将使用 Microsoft 账户或 Azure Active Directory 账户登录。

Windows Copilot 将显示为停靠在右侧的侧边栏，不会与桌面内容重叠，并且将在打开的应用程序窗口旁边单独运行，用户可以随时与 Windows Copilot 进行交互。

Windows Copilot 功能当前还比较“简陋”，甚至还不支持第三方插件。IT之家此前报道，微软在 Win11 23493 预览版中表示当前可以执行以下任务：

  • “切换为深色模式。”

  • “开启请勿打扰。”

  • “截图。”

  • “总结此网站。”（Microsoft Edge 中的“活动”选项卡）

  • “写一个关于住在月球上的狗的故事。”

  • “给我拍一张宁静的锦鲤鱼塘和睡莲叶的照片。”

而根据 Windows 爱好者 Xeno 发现的新截图，Windows Copilot 即将支持以下功能：

  • 调用辅助工具：允许用户通过 Windows Copilot 访问 Windows 11 的辅助功能。

  • 时钟服务：可以通过 Windows Copilot 设置倒计时等。

  • 疑难解答：Windows Copilot 将能够解决您的常见 PC 问题。

  • 任务管理器服务：Copilot 可能可以结束和启动服务的能力，只是目前不完全确定。

  • 启动应用：能够使用 Copilot 启动已安装的应用程序。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Win11

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用