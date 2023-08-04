通用悍马 EV 将推出“官改版”露营车型，配有大尺寸一体化顶棚

IT之家 8 月 4 日消息，GMC 通用汽车于 8 月 3 日在社交平台上分享了一张旗下全新电动车型的预告图。该车原型为悍马 EV 皮卡，且在车顶配有巨大尺寸的顶棚。

这款电动露营车由第三方改装厂 EarthCruiser 经授权打造，可以视作是悍马 EV 的官改车型。图片中可以看到，露营顶棚与车顶相连形成一体化的视觉效果，而非其他由皮卡改装的传统露营车那样悬浮在车顶上方。此外，露营顶棚还内置了 LED 灯、向上掀开的尾门，为原车增加了几乎一半的高度。

而具体亮相日期方面，预告图中提及的日期是“2024 年初”。但通用汽车同时也表示，这款露营皮卡将不支持官方质保。

IT之家曾于今年年初报道，通用汽车公司的发言人 Nicole Schmitz 称，该公司已经在密歇根州的零号工厂开始生产悍马电动车 SUV 版，官方此前称该 SUV 将在“2023 年初”上市。

通用汽车已经在 2021 年 12 月开始交付皮卡版的悍马 EV。2022 年 10 月，通用汽车宣布，在 2022 年期间制造了 782 辆悍马 EV，并称卡车版和 SUV 版本都有大约 9 万个预订订单。去年夏天《华尔街日报》报道，通用汽车每天只生产约 12 辆悍马电动车。通用汽车预计，悍马 EV 系列的生产速度将大大高于去年。

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