华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 开发者预览版即日起面向合作企业开发者开放

IT之家 8 月 4 日消息，业界瞩目的华为 HDC2023 大会今日正式召开，全新一代的鸿蒙系统 ——HarmonyOS 4 正式亮相。

除了面向消费者的 HarmonyOS 4 之外，华为还推出了面向开发者的 HarmonyOS NEXT 开发者预览版。鸿蒙开发套件更进一步，HarmonyOS SDK 升级至 API 10 端云一体，一次集成。

据介绍，HarmonyOS NEXT 即日起面向合作企业开发者开放，2024 年第一季度面向所有开发者开放！

华为表示，HarmonyOS 持续深耕软件根技术，鸿蒙内核具备天生流畅、极致能效、纯净安全，华为方舟图形引擎带来高端、精致、流畅的图形体验，打造坚实的鸿蒙生态底座。

在今日下午的华为 HDC 2023 开发者大会上，华为官方还揭晓了鸿蒙生态的最新统计数据。截至目前，鸿蒙生态设备已达 7 亿台，HarmonyOS 开发者人数超过 220 万。

华为还指出，根据市场统计机构的信息，华为手机的国内高端市场份额目前稳居 Top2，华为智能穿戴产品发货量保持中国市场第一的位置，谓之曰“鸿蒙生态已过万重山”。

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