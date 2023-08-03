7499 元起，三星 Galaxy Z Flip 5 手机国行发布：外屏扩大、更加纤薄

IT之家 8 月 3 日消息，在今天举行的三星中国新品发布会上，三星正式推出了全新的 Galaxy Z Fold 5、Flip 5 等产品。

三星 Galaxy Z Flip 5：

8+256GB 7499 元

8+512GB 8499 元

这款手机提供了冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白 4 款配色，其中极地灰、海浪蓝、山林绿、日光黄 4 款是三星商城专属配色。

配置方面，该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，采用 6.7 英寸内屏，拥有 2640×1080 分辨率、1750nit 峰值亮度、425 PPI、1-120Hz 自适应刷新率。

除此之外，它还有一块“Flex Window”外屏，从上一代的 1.9 英寸直接扩大到 3.4 英寸，而且是一块“文件夹”异形屏（IT之家注：可以通过软件隐藏一角从而切换为普通形态），拥有 748×720 分辨率、1600nit 峰值亮度、60Hz 刷新率，覆盖康宁 Victus 2 保护玻璃。

影像方面，该机前置采用了一颗 10MP（f / 2.4，1.22um）镜头，后置 12MP 主摄（f / 1.8，1.4um，OIS）+12MP 123° 超广角（f / 2.2，1.12um）。

其他方面，该机内置 3700mAh 电池，支持 25W 有线快充以及 15W 无线充电，展开厚 6.9mm，折叠厚 15.1mm，重 187g，配备水滴铰链、侧边指纹识别、立体声双扬声器，支持 NFC、IPX8 防水等。

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