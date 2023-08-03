1799 元起，三星 Galaxy Watch 6 / Classic 智能手表国行发布：标配 ECG 移动心电图房颤提示软件

IT之家 8 月 3 日消息，三星今晚还推出了全新的 Galaxy Watch6 系列智能手表，包括 Galaxy Watch6 和 Watch6 Classic 两款。

三星 Galaxy Watch 6 40mm：1799 元

三星 Galaxy Watch 6 44mm：1999 元

三星 Galaxy Watch 6 44mm（LTE 版）：2299 元

三星 Galaxy Watch 6 Classic 43mm：2599 元

三星 Galaxy Watch 6 Classic 47mm：2899 元

三星 Galaxy Watch 6 Classic 47mm（LTE 版）：3299 元

三星 Galaxy Watch 6 有石墨色、银色（仅 44mm）和金色（仅 40mm）三种颜色可选；三星 Galaxy Watch 6 Classic 提供了黑色和银色两种颜色可选。

三星 Watch6 Classic 重新带回了旋转边框这一三星手表最具标志性的功能。这两款手表都有两种尺寸可选，并且都有 LTE 的版本，内置了 eSIM 模块。

三星 Galaxy Watch6 相比 Watch5 有很多改进之处，这款新手表虽然没有旋转边框功能，但相比 Classic 版其它功能并未缺失。

三星 Galaxy Watch6 比前代稍微小一点，尺寸分别为 44 毫米和 40 毫米。不过由于边框变窄了，屏幕反而略微变大了，分别是 1.5 英寸和 1.3 英寸。

IT之家注意到，三星 Watch6 Classic 的屏幕大小与上一代维持相同，不过带有旋转边框的版本分别是 47 毫米和 43 毫米两种尺寸。

新款 Galaxy Watch6 系列手表都配备了 Super AMOLED 屏幕，峰值亮度可达 2000 尼特，支持全彩色 AOD，并且在屏幕上方覆盖了蓝宝石水晶保护层。

值得一提的是，这款手表还搭载了全新的 Exynos W930 芯片组，仍然是双核 CPU，但是最高频率提升了 18%，达到了 1.4 GHz。内存也增加了 33%，达到了 2 GB，内部存储为 16 GB。

三星在 Watch6 系列中引入的最大的改进实际上是在软件方面。由于有了皮肤温度传感器和心率监测器，新手表可以提供更深入的睡眠分析。

三星还宣布，这款新手表是唯一支持完整健康追踪套件的手表 —— 包括心电图、心率及心率警报、血压、月经周期预测和跌倒检测。

Watch6 系列支持三星钱包，并且可以用作远程相机快门或者通过集成地图查找主人的手机。由于有了三星版 WearOS，新手表支持谷歌和第三方应用。

Watch6 和 Watch6 Classic 的电池容量分别为 425 mAh（较大尺寸的 44 毫米普通版或 47 毫米 Classic 版）和 300 mAh（较小尺寸的 40 毫米普通版和 43 毫米 Classic 版），官方称在打开 AoD 时电池续航时间可达 30 小时，在关闭 AoD 时可达 40 小时。新手表还具有 IP68 认证，可以浸入水中达 50 米（5ATM），并且符合 MIL-STD-810H 标准。

新手表运行基于 Wear OS 4 的 One UI 5 Watch 系统，能在测量总睡眠时间、睡眠周期、清醒时间、身体恢复和精神恢复后，智能手表每天早上都会向用户展示改善睡眠质量的个性化提示和详细的反馈。

Galaxy Watch 6 系列具有加速度计，气压计，身体成分分析，指南针，心电图，GPS，陀螺仪，心率传感器，光传感器和温度传感器。在所有这些传感器的帮助下，手表可追踪用户的活动和锻炼情况。身体成分分析测量用户身体的各个方面，包括 BMI、基础代谢率、体脂百分比、身体水分、骨骼质量等。

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