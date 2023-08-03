12999 元起，三星 Galaxy Z Fold 5 手机国行发布：折痕更小、厚度下降

IT之家 8 月 3 日消息，在今天举行的三星中国新品发布会上，三星正式推出了全新的 Galaxy Z Fold 5、Flip 5 等产品。

三星 Galaxy Z Fold 5：

12+512GB 12999 元

12GB+1TB 14999 元。

三星 Galaxy Z Fold 5 在今天发布后即可预订，预约用户免费升杯，将于 8 月 11 日开售，提供冰蓝色、幻影黑色、奶油色、灰色和蓝色五种颜色供选择（IT之家注：后两种颜色只能通过三星在线商店购买）。

该机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，并配备了先进的散热系统，三星称这一系统能更智能地散发热量。

屏幕方面，该机内屏采用了 7.6 英寸 2176×1812 第二代动态 AMOLED 屏幕（374 PPI），峰值亮度 1750nit，高亮度模式 1200nit，支持 1-120Hz 自适应刷新率。

除此之外，该机外屏采用了 6.2 英寸 2316×904 第二代动态 AMOLED（387 PPI），峰值亮度 1750nit，高亮度模式 1000nit，支持 48-120Hz 自适应刷新率，覆盖康宁 Victus 2 保护玻璃。

影像方面，该机内屏采用了 4MP（f / 1.8，2.0um）的屏下摄像头，外屏则是一颗 10MP（f / 2.2，1.22um）的普通摄像头，后置 50MP 主摄（f / 1.8，OIS）+12MP 123° 超广角 + 10MP 长焦（3 倍，PDAF，OIS）。

其他方面，该机内置 4400mAh 电池，支持 25W 有线快充以及 15W 无线充电，两种形态下厚 6.1mm / 13.4mm，重 253g，采用水滴铰链、侧边指纹识别，支持 NFC、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3、杜比全景声、双扬声器、IPX8 防水，预装新的 One UI 5.1.1。

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