消息称三星 Galaxy S24 Ultra 提升 3x-10x 变焦能力，S24 / S24 + 手机收窄边框

IT之家 8 月 4 日消息，此前有消息称三星计划升级 Galaxy S24 Ultra 的 3 倍长焦镜头，提升到 5 倍长焦镜头。不过消息源 @i 冰宇宙昨日发布推文，表示 Galaxy S24 Ultra 会沿用 3 倍长焦镜头，只是在软件和算法的帮助下，带来重大改进。

i 冰宇宙首先推文，如果三星 Galaxy S24 Ultra 仅升级 1 个摄像头传感器，那么你希望是哪一颗？

IT之家附 Galaxy S23 Ultra 相机规格参数如下：

主摄像头：2 亿像素 1/1.3 英寸传感器，0.6 微米像素，f / 1.7 镜头，相位检测自动对焦，OIS

超广角：1200 万像素 1/2.55 英寸传感器，1.4 微米像素，f / 2.2 镜头，相位检测自动对焦，OIS

远摄 1：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 2.4 镜头，相位检测自动对焦，OIS，3 倍光学变焦

远摄 2：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 4.9 镜头，相位检测自动对焦，OIS，10 倍光学变焦

i 冰宇宙在随后的自问自答中表示答案是 3x 长焦镜头。他表示完全有信心看到三星升级 3x 长焦镜头的性能，在 3x-10x 变焦上带来显著的提升。

i 冰宇宙在后续的推文中还表示，三星 Galaxy S23 和 Galaxy S23+ 两款手机的失败之处在于屏幕边框的厚度几乎赶上了边框的厚度，而两者之和让手机看起来边框很厚。

三星在即将推出的 Galaxy S24 和 Galaxy S24+ 将采用主流的垂直中框设计，带来更好的握持感和更窄的边框总和。

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